550 دارسا ودارسة يستفيدون من برامج الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بمكة

مكة الوئام حجب العصيمي :

تواصل الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بمكة المكرمة برامجها وأنشطتها للدارسين والدارسات الذين وصل عددهم 550 دارساً ودارسةً في 26 مركزاً للبنين والبنات وسط تفاعل ودافعية وجدية مميزة.

وقدم المعلمون والمعلمات المشاركون جهوداً مميزة في تنفيذ البرامج المخصصة للدارسين والدارسات الذين أبدوا تفاعلاً ورغبة شديدة للتعلم وكذلك مع البرامج الاجتماعية المصاحبة والأنشطة والمسابقات الثقافية المقدمة.

وقد قدم القائمون على الحملة عدد من الجوائز التحفيزية والتشجيعية التي لاقت استحسان الدارسين والدارسات وخلقت لديهم دافعية وإصرار للتعلم. حيث قام المدير التنفيذي للحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية مكة ‏أ. خالد الحارثي بتوزيع الهدايا العينية التحفيزية للدارسين بمراكز الحملة ‏ووجه كلمة شكر للدارسين على اهتمامهم ومثابرتهم كما شاركت المديرة التنفيذية أ/ دلال اللحياني ببرامج مماثلة للدارسات

فيما تم تقديم برامج مهارات حياتية للدارسات وبرامج أسرية واجتماعية وثقافية تخدمهن في حياتهن بالإضافة للتدريب على اتقان قراءة سورة الفاتحة

‏ تجدر الإشارة إلى أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة المكرمة شاركت بإرسال فريق أطباء بيطريين لعرض شرح تفصيلي عن دور الوزارة وتقديم النصائح البيطرية المناسبة للدارسين.