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النفط يقفز أكثر من 5% مع تصاعد التوترات بين إيران وأمريكا

النفط يقفز أكثر من 5% مع تصاعد التوترات بين إيران وأمريكا
weam.co/596894

قفزت أسعار النفط أكثر من 5 في المئة خلال التعاملات يوم الخميس بعد أن أسقطت إيران طائرة أمريكية بدون طيار.

وقال محللون إن تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة ترفع تكاليف التأمين ضد المخاطر الأمنية على السفن التجارية في منطقة الخليج وهو ما قد يدفع أسعار الخام إلى المزيد من الصعود.

وتلقت أسعار النفط دعما أيضا من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم وهو ما يحفز النمو في أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم. كما أن هبوطا في مخزونات الخام في الولايات المتحدة يدعم الأسعار أيضا.

وقفزت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 2.68 دولار، أو 4.35 بالمئة، إلى 64.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 1610 بتوقيت جرينتش.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.99 دولار، بنسبة 5.56 بالمئة، إلى 56.75 دولار للبرميل.

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