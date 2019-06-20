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التحالف: “الدفاع الجوي” أسقط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه جازان

التحالف: “الدفاع الجوي” أسقط طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه جازان
weam.co/596902

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت – ولله الحمد- عند الساعة ( 20:40 ) من مساء اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه جازان.

 

وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية غير المسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات – ولله الحمد- ، وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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