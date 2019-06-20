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حادث مروري يخلف 7 إصابات ويستنفر طوارئ مستشفى قيا العام

حادث مروري يخلف 7 إصابات ويستنفر طوارئ مستشفى قيا العام
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الطائف -الوئام -عبدالله العازمي

استنفر حادث مروري وقع صباح اليوم، طوارئ مستشفى قيا العام جنوبي الطائف نتج عنه 7 إصابات بعضها صُنف بالحرجة بعد استقباله لهم.

وفور تلقي المستشفى البلاغ، تم إعلان الاستعداد التام للطواقم الطبية والتمريضية؛ ليتم استقبال الحالات المنقولة عن طريق الهلال الأحمر، واستكمال الإجراءات الإسعافية والطبية اللازمة لهم.

وبين المستشفى أن الحالات تراوحت إصاباتها بين الحرجة والمتوسطة، ولم تسجل أي حالات وفاة، وتم تقديم الإسعافات والخدمات العلاجية وتم تنويم بعض الحالات تحت الملاحظة وإحالة الحالات التي تستدعي التحويل لمستشفيات الطائف.

يشار إلى أن مستشفى قيا العام، يشهد العديد من الحالات الخطرة ومعظمها ناجمة عن حوادث الطرق، نتيجة الموقع الجغرافي الذي يقع به المستشفى على طريق الطائف – الباحة، والذي يربطه باتجاهات عدة.

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