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القبض على شابين ضربا عامل بقالة ودهسا آخر بسبب “علبة سجائر” في عسير

القبض على شابين ضربا عامل بقالة ودهسا آخر بسبب “علبة سجائر” في عسير
weam.co/596919

ألقت الجهات الأمنية في عسير، القبض على شابين ظهرا في مقطع فيديو وثقته كاميرات سوبر ماركت، لحظة محاولتهما الهرب بعد أن رفض أحدهما دفع ثمن “علبة سجائر”، ثم دخل في مشاجرة مع البائع وزميليه، وتطورت المشاجرة إلى دهس بالسيارة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو يظهر لحظة الاعتداء على عمال أحد المحال التجارية قيل إنه في محافظة الدرب بجازان.

وبدا في المقطع أحد الأشخاص وهو يطلب من البائع داخل سوبر ماركت أن يعطيه علبة سجائر، وبعد الحصول عليها حاول الخروج دون دفع الثمن.

وطارده البائع واندلعت مشاجرة خارج المحل، وشارك في المشاجرة عاملين آخرين وفجأة أقدم سائق مرافق للشخص الذي يتعارك مع العمال على دهس أحد العمال ثم فر هاربا برفقة زميله.

 

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