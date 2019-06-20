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نائب الرئيس اليمني: التصعيد الأخير للحوثيين يؤكد مستوى الدّعم والتّنسيق الإيراني

نائب الرئيس اليمني: التصعيد الأخير للحوثيين يؤكد مستوى الدّعم والتّنسيق الإيراني
weam.co/596922

أعلن نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن صالح أن سلسلة التصعيدات الأخيرة للميليشيات الحوثية أكدت مستوى الدعم والتنسيق الإيراني المستمر والهادف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد الفريق علي محسن خلال اجتماع بمأرب أن اليمن لن تكون منصة لإطلاق الصواريخ أو قاعدة لانطلاق الطائرات المسيّرة أو منطلقاً لتهديد الملاحة الدولية، مشيرًا إلى أن عزيمة اليمنيين واستمرار دعم دول تحالف دعم الشرعية في اليمن كفيل بدحر هذا التوجه الإيراني التخريبي وقطع مخالبه في جنوب الجزيرة العربية.
وأكد نائب الرئيس اليمني خلال الاجتماع الذي حضره قائد قوات تحالف دعم الشرعية في مأرب اللواء الركن حمدان بن حمود الشمري أن الدولة الاتحادية المكونة من ستة أقاليم التي أجمع عليها اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني الشامل هي المخرج الوحيد والآمن لليمن، مبيّنًا أن من يفكر بغيرها فهو على خطأ ويعمل لخدمة المشروع الإيراني.

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