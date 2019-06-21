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أثناء محاولته إنهاء مشاجرة

تحديد هوية جاني حادثة الاصطدام المتعمد بجازان

تحديد هوية جاني حادثة الاصطدام المتعمد بجازان
weam.co/596931
جازان- الوئام:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله يوم الخميس 1440/10/17هـ عن تعرض مقيم من الجنسية الهندية لحادث الاصطدام متعمد بمركبة أثناء محاولته إنهاء مشاجرة بين مقيم يعمل في بقالة ومواطن استولى على بضاعة منها دون دفع قيمتها، فقد أسفرت إجراءات البحث والاستدلال بتوفيق الله عن تحديد هوية الجاني، مواطن بالعقد الثاني من عمره ومطلوب في عدة قضايا من بينها قضية صدم وهروب بمنطقة عسير، حيث تم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وشرطة منطقة جازان، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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