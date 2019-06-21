مصادرة عبوات مياه زمزم غير صالحة معروضة في طرق مكة المكرمة

مكة المكرمة- الوئام- حجب العصيمي:

صادرت بلدية العزيزية الفرعية التابعة أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري كمية من عبوات زمزم معروضة للبيع بطرق غير صحية ومخالفة بطريق مكة – الهدا، ومنعت البلدية الباعة الجائلين المخالفين من مزاولة البيع العشوائي غير النظامي لمياه زمزم والمتاجرة في هذا النشاط بأي شكل من الأشكال.

وأوضح مدير إدارة الخدمات ببلدية العزيزية الفرعية محمد المعطاني، بأنه تم القبض على عدد من الباعة الجائلين المخالفين وتسليمهم للجهات المختصة ومصادرة وإتلاف كميات من عبوات مياه زمزم مجهولة المصدر غير صالحة للإستهلاك، نظراً لتعرضها المباشر لأشعة الشمس ولسوء عملية التخزين وعرضها بطرق غير صحية.

مؤكداً متابعة قسم الأسواق ببلدية العزيزية لكافة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة وتكثيف الجولات اليومية للرفع من مستوى الخدمات المقدمة والقضاء على جميع الظواهر السلبية لتأمين الأجواء الصحية الآمنة وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي للمواطنين والمقيمين و زوار بيت الله الحرام.