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خلال اجتماعه مع المبعوث الأمريكي الخاص لإيران

نائب وزير الدفاع السعودي: المملكة تدعم فرض عقوبات صارمة على إيران

نائب وزير الدفاع السعودي: المملكة تدعم فرض عقوبات صارمة على إيران
weam.co/596939
الرياض- الوئام:

أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أنه بحث مع المبعوث الأميركي الخاص لإيران الجهود المبذولة للتصدي للنشاطات الإيرانية العدائية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وقال في تغريدات عبر حسابه بموقع تويتر الجمعة: بحثت مع المبعوث الأميركي الخاص ماتقوم به إيران في اليمن من نشر إرهابها ونظامها العدائي.

وقال: خلال اللقاء مع المبعوث الأميركي تم التأكيد على دعم السعودية لقرارات الولايات المتحدة فرض عقوبات صارمة على إيران بسبب انتهاكاتها وأعمالها الإرهابية.

وقال نائب وزير الدفاع السعودي إنه اجتمع مع بريان هوك المبعوث الأمريكي الخاص لإيران وأكد دعم المملكة لفرض عقوبات صارمة على إيران.

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