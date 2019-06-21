التعليقات: 0

بعدما أسقطت طهران طائرة أميركية مسيرة

ترامب وافق على شن ضربات على إيران ثم تراجع عن ذلك

ترامب وافق على شن ضربات على إيران ثم تراجع عن ذلك
weam.co/596940
واشنطن- الوئام:

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن الرئيس دونالد ترامب وافق الخميس على شن ضربات على أهداف إيرانية ثم تراجع عن قراره، وذلك بعدما أسقطت طهران طائرة أميركية مسيرة في خطوة اعتبرها الرئيس “خطأ كبيرا”.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية إن الولايات المتحدة كانت تخطط لضرب مجموعة من الأهداف الايرانية مثل بطاريات الرادار والصواريخ مساء الخميس، لكن الخطة توقفت فجأة في مراحلها الاولى.

وأضافت أن البيت الأبيض ومسؤولي وزارة الدفاع الأميركية رفضوا الإدلاء بأي تعليق، ولم يعرف ما إذا كانت هناك خطط لشن ضربات من هذا النوع في المستقبل.

وكانت إيران ذكرت أنها انتشلت قطعا من طائرة تجسس أميركية مسيرة من طراز “غلوبال هوك” أسقطتها بصاروخ في مياهها الإقليمية. لكن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تؤكد أن الطائرة كانت فوق المياه الدولية عندما أسقطت.

وكتب ترامب في تغريدة إيران ارتكبت خطأ كبيرا. وأضاف من الصعب أن أصدق أن الأمر كان متعمدا. وأضاف أعتقد أن من فعل ذلك قد يكون شخصا غبيا.

روابط ذات صلة

حظر تحليق شركات الطيران الأميركية في قسم من الأجواء الإيرانية

حظر تحليق شركات الطيران الأميركية في قسم من الأجواء الإيرانية

نائب وزير الدفاع السعودي: المملكة تدعم فرض عقوبات صارمة على إيران

نائب وزير الدفاع السعودي: المملكة تدعم فرض عقوبات صارمة على إيران

واشنطن تؤكد التزام المجتمع الدولي بمقررات الحل السياسي في اليمن

واشنطن تؤكد التزام المجتمع الدولي بمقررات الحل السياسي في اليمن

مجلس الأمن القومي الإيراني: مجالنا الجوي خط أحمر

مجلس الأمن القومي الإيراني: مجالنا الجوي خط أحمر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>