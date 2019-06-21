مسؤول كويتي: نسعى للإعلان قريباً عن عدد الرفات المكتشفة في العراق

الكويت- الوئام:

قال مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين، إن بلاده تسعى للإعلان قريبا عن عدد الرفات التي تم اكتشافها أخيرا جنوبي العراق ومطابقتها وفق الإجراءات المعتادة في الفحص والتحري عن هذا الأمر.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الهين على هامش مشاركته في احتفالية اليوم العالمي للاجئين التي أقامها مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى الكويت تحت رعاية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

وأضاف الهين أنه: “بتكليف سامٍ تتولى وزارة الخارجية الكويتية مسؤولية اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين”، مشددا على متابعة الوزارة وفقا للآليات المنتهجة الكشف عن مصير الرفات التي تم اكتشافها أخيرا جنوبي العراق.

وكانت اللجنة الثلاثية المعنية بحل قضية أسرى ومرتهني الكويت التابعة للصليب الأحمر الدولي قد أعلنت في وقت سابق الخميس عن اكتشاف رفات بشرية في المثنى بقضاء السماوة جنوبي العراق “يُظن أنها تعود لمواطنين كويتيين من المدنيين وأسرى الحرب”.

ووفق اللجنة فقد تم استخراج هذه الرفات بشكل كامل وأودعت لدى دائرة الطب العدلي في بغداد لغرض استخراج الخريطة الجينية (دي إن إيه) لمطابقتها لاحقا مع البصمة الوراثية لعوائل المفقودين في تلك الفترة بحيث تكشف التحاليل الخاصة بالأدلة الجنائية العدد التقريبي للرفات المستخرجة.