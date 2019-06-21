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التقديم عبر غرفة الرياض

شاهد التفاصيل: 308 وظيفة شاغرة للجنسين في القطاع الخاص

شاهد التفاصيل: 308 وظيفة شاغرة للجنسين في القطاع الخاص
weam.co/596950
الرياض- الوئام:

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبر مركز التوظيف عن توفر 308 وظائف شاغرة للرجال والنساء ، للعمل في عدد من شركات القطاع الخاص.

وقالت أن الشركات التي أعلنت عن الوظائف هي:

شركة الماكولات السريعة ( البيك )
شركة الكربونات السعودية

الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة – امنكو
شركة الاطعمة والترفية التجارية المحدودة

شركة الروابط العالمية
اذاعة الف الف

شركة احمد عبدالله العيسى
شركة الوسيلة الدولية للدعاية والإعلان

شركة الروابط العالمية
شركة سنابل السلام

أم المؤهلات المطلوبة فهي:  البكالوريوس – الدبلوم – الثانوية العامة – الكفاءة المتوسطة .

وللمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي:
http://www.riyadhchamber.com/job_opp.php

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