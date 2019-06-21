وظائف من المرتبة الرابعة وحتى الثامنة بجامعة نورة

الرياض- الوئام:

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال وللنساء من المرتبة الرابعة وحتى المرتبة الثامنة للعمل.

وبحب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات التالية:

باحث اجتماعي – (المرتبة 8 – (للنساء فقط)

محلل نظم – (المرتبة 7 – (للنساء فقط)

محاسب مساعد – (المرتبة 6 – (للنساء فقط)

مصمم داخلي مساعد – (المرتبة 6 – (للنساء فقط)

نساج – (المرتبة 6 – (للنساء فقط)

مصمم جرافيكس – (المرتبة 6 – (للنساء فقط)

فني طباعة – (المرتبة 6 – (للنساء فقط)

باحث علمي مساعد – المرتبة 6 – (للنساء فقط)

مساعد إداري – المرتبة 6 – (للنساء فقط)

مراقب طلبة – المرتبة 6 – (للنساء فقط)

مشرف اجتماعي – المرتبة 6 – (للنساء فقط)

مترجم – المرتبة 6 – (للنساء فقط)

مراقب طلبة – المرتبة 4 – (للنساء فقط)

مراقب أمن وسلامة – المرتبة 4 – (للنساء فقط)

مساعد إداري – المرتبة 4 – (للنساء فقط)

مراقب خدمات – المرتبة 4 – (للنساء والرجال)

فني طباعة – المرتبة 4 – (للرجال فقط)

ومن ضمن الشروط: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية واجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تحددها الجامعة.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة لائقاُ صحياً وألا يتجاوز العمر (40) عاماً ويحق للموظفين ممن هم على رأس العمل ضمن سلم رواتب الموظفين العام التقديم ويشترط للقبول:

أ- أن تكون مرتبة الوظيفة المتسابق عليها الموظف تلي المرتبة التي يشغلها مباشرة.

ب- أن يكون قد أمضى سنة واحدة في المرتبة الوظيفية التي يشغلها.

يبدأ التقديم من خلال موقع الجامعة على الرابط التالي:

http://www.pnu.edu.sa

وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل بتاريخ 1440/10/20هـ وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 1440/10/24هـ.