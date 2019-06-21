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على المرتبة الرابعة بمسمى راصد

شاهد التفاصيل: وظائف في هيئة الأرصاد وحماية البيئة

شاهد التفاصيل: وظائف في هيئة الأرصاد وحماية البيئة
weam.co/596958
جدة- الوئام:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف الشاغرة بالمرتبة الرابعة بمسمى راصد في كل من الرياض- الظهران- خميس مشيط- القصيم- جدة- المدينة المنورة- ينبع- شروره- ابها- وادي الدواسر- الباحة- جازان- نجران.

أما المؤهلات والشروط المطلوبة لشغل وظيفة راصد بالمرتبة الرابعة فهي برنامج إعدادي بطبيعة العمل لمدة سنتين بعد الكفاءة المتوسطة.

إضافة للثانوية العامة القسم العلمي بالإضافة الى احد المتطلبات التالية(دورة معتمدة في مجال الارصاد لا تقل مدتها عن اربعة اشهر او اجتياز 30 ساعة معتمدة في الارصاد الجوية أو خبرة في مجال عمل الوظيفة لمدة لا تقل عن سنه).

واجتياز الاختبارات التحريرية والعملية والمقابلة الشخصية.

وسيتم بمشيئة الله قبول الطلبات ابتداء من يوم الاحد الموافق 20/10/1440هـ وحتى دوام يوم الخميس الموافق 24/10/1440هـ وسيكون التقديم خلال اوقات الدوام الرسمي على العنوان التالي:

مقر الهيئة الرئيسي بجدة الإدارة العامة للموارد البشرية (حي الورود شارع الامير ماجد ،تلفون 0124237377)

ولمزيد من التفاصيل على الرابط:
https://www.pme.gov.sa/Ar/MediaCenter/Pages/JobVacancies.aspx

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