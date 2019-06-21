25 قتيلاً حصيلة الغارات الجوية السورية في ريف إدلب

إدلب (سوريا) - الوئام:

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حصيلة قتلى الغارات الجوية السورية على منطقة المسطومة بريف إدلب الجنوبي في سورية ارتفعت أمس الخميس إلى 25 شخصا بينهم 8 أطفال.

ولا يزال عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود عشرات الجرحى ضمن مناطق متفرقة تعرضت للقصف الجوي في ريفي إدلب وحماة.

ولم يصدر اي بيان رسمي من الحكومة السورية.

على صعيد متصل يسود الهدوء النسبي عموم منطقة خفض التصعيد مع دخول التصعيد الأعنف يومه الـ 53، حيث جرت عمليات قصف بعد منتصف ليلة الخميس نفذتها قوات النظام مستهدفة أماكن في تل ملح والجبين والزكاة وحصرايا والأربعين بريفي حماة الشمالي الغربي.

كما استهدفت قوات النظام بالرشاشات الثقيلة مناطق في تل هواش والحردانة بريف حماة، في حين غابت الطائرات الروسية وطائرات النظام منذ منتصف الليل وحتى صباح اليوم.

ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية فإنه يرتفع إلى (1869) شخصا ممن قتلوا منذُ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة خفض التصعيد في 30 إبريل الماضي، وحتى أمس الخميس.