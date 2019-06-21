فرناندو توريس يعتزل اعتزاله اللعب نهائياً

مدريد- الوئام:

أعلن مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني ومنتخب إسبانيا لكرة القدم السابق فرناندو توريس الجمعة اعتزاله اللعب نهائيا.

وقال توريس (35 عاما) الفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده عام 2010 وكأس أوروبا عامي 2008 و2012 على موقعه على تويتر “لدي شيء مهم سأعلنه. بعد 18 عاما مليئة بالشغف، حان الوقت لانهاء مسيرتي كلاعب في الملاعب”.

وأضاف “سأشرح كل الأمور في مؤتمر صحافي سأعقده الاحد في 23 حزيران/يونيو في تمام الساعة العاشرة صباح بتوقيت اليابان”.

وكان توريس انتقل الى صفوف ساغان توسو الياباني قادما من أتلتيكو مدريد علما بأنه دافع أيضا عن ألوان ناديي ليفربول وتشلسي الإنكليزيين.

وسجل توريس في صفوف أتلتيكو الذي نشأ في صفوفه، 111 هدفا في 334 مباراة، و81 هدفا في 142 مع ليفربول و41 هدفا في 172 مع تشلسي.