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تواصل رحلاتها العمل عن طريق مسارات بديلة

الخطوط الجوية البريطانية تتفادى أجزاء من المجال الجوي الإيراني

الخطوط الجوية البريطانية تتفادى أجزاء من المجال الجوي الإيراني
weam.co/596983
لندن- الوئام:

أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية اليوم الجمعة أنها ستلتزم بتوجيهات إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية وستتفادى أجزاء من المجال الجوي الإيراني على أن تواصل رحلاتها العمل عن طريق مسارات بديلة.

جاء الأمر الطارئ الذي أصدرته الإدارة أمس الخميس بعدما أسقطت إيران طائرة أمريكية مسيرة من على ارتفاع شاهق بصاروخ سطح/جو مما أثار مخاوف من تهديد سلامة شركات الطيران التجارية.

وقالت متحدثة باسم شركة آي.إيه.جيه المالكة للخطوط الجوية البريطانية “فريقنا للأمن والسلامة على تواصل مستمر مع السلطات في أنحاء العالم في إطار تقييم شامل للمخاطر بشأن جميع المسارات التي نعمل بها”.

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