إيران: كان بالإمكان إسقاط طائرة أمريكية تحمل 35 شخصا

وكالات - الوئام:

أعلن قائد قوات الجو -فضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة، اليوم الجمعة، أن ايران كان بإمكانها اسقاط طائرة أمريكية على متنها 35 شخصا رافقت الطائرة المسيرة التي تم اسقاطها امس الخميس .

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء (الإيرانية) بأن حاجي زادة أشار في تصريح على هامش الكشف عن حطام الطائرة الأمريكية التي اسقطتها منظومة “سوم خرداد” يوم أمس الخميس، “كان برفقة الطائرة الأمريكية بدون طيار طائرة من طراز “بي 8″ أيضاً وكان على متنها 35 شخصاً”.

من جانبه، أعلن المبعوث الأميركي الخاص لإيران براين هوك الجمعة من الخرج في السعودية أنه لا يحق لإيران الردّ على الدبلوماسية “بالقوة العسكرية” وذلك بعد يوم من إسقاط طائرة استطلاع أميركية فوق مضيق هرمز.

وأضاف “دبلوماسيتنا لا تمنح إيران الحق بالرد بالقوة العسكرية”، متابعاً “على إيران أن ترد على الدبلوماسية بدبلوماسية وليس بالقوة العسكرية”.

ونوه العميد حاجي زادة بأن مقر الدفاع الجوي وجه 4 تحذيرات للطائرة المسيرة التي دخلت أجواء البلاد و استهدفتها وحدة تابعة لحرس الثورة الإيرانية.

من جانبها، اتهمت الولايات المتحدة ايران باسقاط الطائرة المسيرة في المجال الجوي الدولي.