مصر تستهدف تحقيق أرباح خيالية من كأس الأمم الأفريقية

تستهدف مصر تحصيل عوائد كبيرة من تنظيمها كأس أمم أفريقيا 2019.

وقال محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، إن مصر ستحصل على نسبة عوائد أكبر من التي حصلت عليها الغابون في بطولة 2017، بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمئة.

وأشار فضل في تصريحات تليفزيونية لقناة “تايم سبورت”، إلى أن مصر ستحصل على أرباح بيع تذاكر البطولة كاملة.

وتنص اللوائح على أن تحصل الدولة المستضيفة على نسبة 20 بالمئة من كافة عوائد البطولة، وفقا لمصادر مصرية.

ومن ناحية أخرى شرح مدير البطولة، تفاصيل تصميم تميمة البطولة، مشيرا إلى أنه جاء على شكل فرعون معبرا عن هوية مصر، ويافعا ليعبر عن المستقبل.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية للمرة الخامسة في تاريخها خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.