التعليقات: 0

مصر تستهدف تحقيق أرباح خيالية من كأس الأمم الأفريقية

مصر تستهدف تحقيق أرباح خيالية من كأس الأمم الأفريقية
weam.co/597028

تستهدف مصر تحصيل عوائد كبيرة من تنظيمها كأس أمم أفريقيا 2019.
وقال محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، إن مصر ستحصل على نسبة عوائد أكبر من التي حصلت عليها الغابون في بطولة 2017، بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمئة.
وأشار فضل في تصريحات تليفزيونية لقناة “تايم سبورت”، إلى أن مصر ستحصل على أرباح بيع تذاكر البطولة كاملة.
وتنص اللوائح على أن تحصل الدولة المستضيفة على نسبة 20 بالمئة من كافة عوائد البطولة، وفقا لمصادر مصرية.
ومن ناحية أخرى شرح مدير البطولة، تفاصيل تصميم تميمة البطولة، مشيرا إلى أنه جاء على شكل فرعون معبرا عن هوية مصر، ويافعا ليعبر عن المستقبل.
وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية للمرة الخامسة في تاريخها خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

روابط ذات صلة

إيتو: الكاميرون ستحتفظ باللقب في أقوى نسخة بكأس الأمم الأفريقية

إيتو: الكاميرون ستحتفظ باللقب في أقوى نسخة بكأس الأمم الأفريقية

أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الجمعة والبث المباشر

أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الجمعة والبث المباشر

“المصرية لحقوق الإنسان”: قطر هي الرأس المدبر للعمليات الإرهابية

“المصرية لحقوق الإنسان”: قطر هي الرأس المدبر للعمليات الإرهابية

رئيس الكاف: تطبيق الـ”فار” من دور الثمانية ببطولة أمم أفريقيا

رئيس الكاف: تطبيق الـ”فار” من دور الثمانية ببطولة أمم أفريقيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>