من قلعة يوفنتوس.. ساري يهاجم هازارد

هاجم الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني الجديد لفريق يوفنتوس، البلجيكي إيدين هازادر الذي رحل أيضلا عن تشيلسي الإنجليزي وانضم إلى ريال مدريد الإسباني، قائلا: “كان يسبب له بعض المشاكل”.

ساري قال في المؤتمر الصحفي الذي عقده في ملعب يوفنتوس: “كان علينا استيعاب الصفات التي يتمتع بها إيدين هازارد، لأنه يمكنه أن يغير أسلوب الأداء”.

وأضاف: “لكن وجوده (هازارد) تسبب أيضا بمشكلات في خط الدفاع الأمر الذي كان علينا العمل على حله”.