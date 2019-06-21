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من قلعة يوفنتوس.. ساري يهاجم هازارد

من قلعة يوفنتوس.. ساري يهاجم هازارد
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هاجم الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني الجديد لفريق يوفنتوس، البلجيكي إيدين هازادر الذي رحل أيضلا عن تشيلسي الإنجليزي وانضم إلى ريال مدريد الإسباني، قائلا: “كان يسبب له بعض المشاكل”.
ساري قال في المؤتمر الصحفي الذي عقده في ملعب يوفنتوس: “كان علينا استيعاب الصفات التي يتمتع بها إيدين هازارد، لأنه يمكنه أن يغير أسلوب الأداء”.
وأضاف: “لكن وجوده (هازارد) تسبب أيضا بمشكلات في خط الدفاع الأمر الذي كان علينا العمل على حله”.

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