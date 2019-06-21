المملكة أول دولة عربية تنضم لمجموعة العمل المالي “فاتف”

وافق الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (فاتف) الذي اختتم أعماله اليوم الجمعة 21/6/2019م في مدينة أورلاندو بالولايات المتحدة الامريكية على انضمام المملكة للمجموعة وتعتبر المملكة أول دولة عربية تحصل على هذه العضوية.

وكانت المجموعة قد وافقت على منح المملكة عضوية مراقب في المجموعة في شهر يونيو من العام 2015م إيماناً من المجموعة بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة في المنطقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

ويأتي انضمام المملكة إلى المجموعة بعد انتهائها من عملية التقييم المتبادل – أحد أهم المتطلبات الرئيسية للحصول على العضوية في المجموعة – التي أجرتها المجموعة خلال عامي 2017-2018م بالمشاركة مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) والذي تبين من خلال نتائج تلك العملية ارتفاع مستوى فعالية وكفاءة إجراءات المكافحة في المملكة في ظل الجهود الكبيرة والتدابير المتخذة في مجال المكافحة الامر الذي مكّنها من الحصول على عضوية المجموعة.