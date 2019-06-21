النادي السعودي بمدينة نيوكاسل الأسترالية ينظم فعاليات لتخفيف “وطء الغربة والبعد عن أرض الوطن”

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي :-

أقام النادي السعودي بمدينة نيوكاسل الأسترالية العديد من الفعاليات والأنشطة خلال هذا العام.

حيث تم عقد العديد من الاجتماعات الدورية لعموم الطلبة المبتعثين والمبتعثات والدارسين على حسابهم الخاص خلال بداية ومنتصف هذا العام الدراسي.

وتخلل هذه الفعاليات العديد من الأنشطة الاجتماعية والرياضية كذالك المسابقات الدورية مثل مسابقة بطولة البلوت خلال شهر رمضان المبارك والإفطار السنوي بالإضافة لفعاليات عيد الفطر السعيد

كما أوضح رئيس النادي السعودي المهندس عمار خان ان النادي السعودي بنيوكاسل أبرم خلال هذا العام اتفاقية الراعي الرسمي للنادي مكتب أيجيك” للقبولات والتعليم لتغطية وتنفيذ جميع الفعاليات للعام الدراسي ٢٠١٩ بما يضمن توفير جميع سبل الراحة للطلاب والطالبات لتعزيز الشراكة الاجتماعية ولتخفيف وطء الغربة والبعد عن ارض الوطن وذلك بمتابعة وتوجيهات مباشرة من الملحقية الثقافية السعودية بأستراليا بعد الاجتماع مع سعادة الملحق الثقافي الدكتور هشام خداوردي والذي يشدد على تعزيز وتوفير أفضل الإمكانيات للمبتعثين والمبتعثات وسد احتياجاتهم ليتمكنوا من تحقيق الهدف المنشود منهم والعودة لارض الوطن والمشاركة في تحقيق أهداف ومبادرات رؤية ٢٠٣٠.