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السبت.. وزير التعليم يزور عسير للوقوف على سير العمل في مشروع الطفولة المبكرة

السبت.. وزير التعليم يزور عسير للوقوف على سير العمل في مشروع الطفولة المبكرة
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عسير -الوئام -عبدالله العازمي

يزور وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير يومي السبت والأحد المقبلين.

وقال مدير عام التعليم في المنطقة، سعد بن أحمد الجوني، إن الزيارة تهدف إلى الوقوف على سير العمل في مشروع الطفولة المبكرة، والفصل الصيفي، وبرامج الإدارة الموسمية  واستعداداتها للعام الدراسي المقبل، فضلا عن الاطلاع على أبرز  المبادرات والمشاريع، وزيارة مدينة التربية الخاصة ومدرسة المستقبل الافتراضية، وتدشين عدد من المباني، والالتقاء بقادة العمل التعليمي على مستوى  المنطقة ومحافظاتها، وعدد من المعلمين والمعلمات.

وثمن الجوني لآل الشيخ هذه الزيارة، التي تجسد حرصه على دعم العمل التعليمي، وتجويد الأداء وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

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