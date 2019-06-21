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ثغرة أمنية تهدد مستخدمي “تويتر”.. والشركة توضح

ثغرة أمنية تهدد مستخدمي “تويتر”.. والشركة توضح
weam.co/597057
الوئام - متابعات

فوجئ مستخدمون لتطبيق تويتر، بتنبيهات تصلهم لتعلمهم بأن أحد متابعيهم أقدم على إلغاء المتابعة، وذلك بسبب ثغرة أصابت عددا من الحسابات.

وكشف موقع “فايس” الثغرة التي أصابت بعض الحسابات، عندما أبلغ مستخدمون أنهم تلقوا لتنبيهات تكشف الشخص الذي يلغي متابعتهم.

وأكد متحدث باسم تويتر وجود الثغرة بالفعل، مشيرا إلى أن الشركة تعمل على التوصل لحل تقني.

وتصدر “تويتر” أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخداما لجمع المعلومات الخاصة بالتغطيات الإعلامية من قبل المراسلين الصحفيين في دراسة أعلنت نتائجها، الخميس.

وأوضحت الدراسة، التي شملت أكثر من 300 صحفي، أن “تويتر” جاء في المركز الأول بمعدل 48 بالمئة من المراسلين حول العالم، مقارنة بـ29 بالمئة بالنسبة لمن يستقون معلوماتهم من “فيسبوك” أو “إنستغرام”.

وأظهرت الدراسة أن “تويتر”، في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا الشمالية واللاتينية، هو المنصة الأكثر مساهمة في تقديم المعلومات للمراسلين الصحفيين.

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