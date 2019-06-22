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المملكة تدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي وقع في بغداد

المملكة تدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي وقع في بغداد
شعار وزارة الخارجية
weam.co/597064

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وقدم المصدر خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ومجددًا وقوف المملكة إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.

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