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اللواء التركي: نتابع حادثتي انفجار مركبتي إيطاليين في جدة

اللواء التركي: نتابع حادثتي انفجار مركبتي إيطاليين في جدة
weam.co/597069
الوئام - متابعات

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، إن قوات الأمن باشرت التحقيق فيما حدث يوم 7 يونيو، والذي يبدو أنه عملاً إجرامياً يتمحور حول نزاع شخصي.

وأشار التركي، في تعليق رسمي أصدرته وزارة الداخلية السعودية لوكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، إلى أن هجوماً متعمداً استهدف سيارتين في مدينة جدة، وتسبب في إصابة مواطن إيطالي.

وتابع: «التحقيقات الأولية أظهرت أن هناك عبوة ناسفة وضعت تحت دواسات الوقود في السيارتين، ما تسبب في اشتعال النيران بهما وإصابة السائق فيما لم يصب الركاب، والسلطات الإيطالية تتعاون في التحقيق حول تلك الحادثة».

وباشرت الجهات الأمنية في محافظة جدة حادثتي انفجار مركبتين لمواطنين إيطاليين، أصيب على إثرها شخص، فيما طوقت الجهات الأمنية مسرح الحادث لمعاينة المركبات، وتم رفع الأدلة والقرائن من الموقع، وشرع خبراء الأدلة الجنائية في مهامهم بتحديد نوع المادة المتفجرة وكيفية زراعتها.

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