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في حين تبقي السماء غائمة جزئياً

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في جازان وعسير

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في جازان وعسير
weam.co/597071
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية والرياض تمتد حتى نجران وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في حين تبقي السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربيشمالية الى شمالية شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .

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