التأمينات الاجتماعية: هذه هي شروط صرف المعاش التقاعدي

الرياض- الوئام:

جددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التأكيد على الشروط اللازم توافرها؛ حتى يتسنى للموظف المشترك في التأمينات الاجتماعية صرف المعاش التقاعدي.

وقالت المؤسسة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: يستحق المشترك صرف معاش التقاعد عند توفر مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهراً، وتوقف عن مزاولة العمل، وبلغ سن الستين أو تجاوزها.

وأشارت إلى أنه يحق لفئات معينة صرف المعاش التقاعدي المبكر دون سن الستين سنة، وذلك في حال توفرت للمشترك مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 300 شهر، أو إذا بلغت المرأة عمر 55 سنة، وتوفرت لديها مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً.

وبيّنت المؤسسة أن من ضمن الفئات التي يحق لها صرف المعاش المبكر، من كان يعمل في الأعمال الشاقة وبلغ عمره 55 سنة، وتوفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً، والمشترك المسجون لمدة 3 أشهر وتوفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً، وكذلك المشترك المفقود أو الغائب، أو من تعرض لعجز غير مهني أو مَن توفي.