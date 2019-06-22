اليمن: معسكرات حوثية صيفية للزج بالأطفال في الجبهات

صنعاء -الوئام:

قالت مصادر تربوية في العاصمة اليمنية صنعاء، أن ما سمي باللجنة الإشرافية العليا للمراكز الصيفية الحوثية، أصدرت تعميمات لأتباعها في المحافظات والمديريات الخاضعة لسيطرتها دعتهم لسرعة تشكيل لجان فرعية ومشرفين حوثيين وعقد لقاءات واجتماعات للبدء بإقامة المراكز الصيفية لأطفال المدارس بهدف زجهم في الجبهات.

وأكدت المصادر أن اللجان الفرعية الحوثية التي شُكلت مطلع الأسبوع الماضي بمناطق سيطرة الانقلابيين بدأت اجتماعاتها التحضيرية للشروع بإقامة المراكز والمخيمات الصيفية.

وأشارت إلى إجراء مسوحات ميدانية لأماكن التجمعات وحصر طلاب المدارس والشباب الذين تود الجماعة استهدافهم عبر مخيماتها الصيفية.

ووفقاً للمصادر التربوية، فحددت الميليشيات مطلع يوليو (تموز) المقبل موعداً لانطلاق مراكزها الصيفية، وقالت بأنها ستستمر على مدى 40 يوماً متواصلة ، وفق صحيفة الشرق الأوسط، اليوم السبت، .

ووصفت حجم التحضيرات التي أعدتها الميليشيات لإقامة هذه المراكز بـ”الضخمة”، وقالت إن حجم التجهيزات يشير إلى أنها ستكون معسكرات صيفية وليست مراكز صيفية لطلاب مدارس صغار سن وشباب مراهقين.

وكشفت المصادر التربوية، عن رصد الجماعة أكثر من 350 مليون ريال يمني، ميزانية تشغيلية أولية لانطلاق المراكز الصيفية بأمانة العاصمة والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرتها.

وبحسب تغريدات لناشطين حوثيين على شبكات التواصل الاجتماعي، تسعى الميليشيات هذا العام لاستقطاب أكبر عدد ممكن من طلبة المدارس والشباب المراهقين بأكثر من 88 مركزاً صيفياً جهزتها الميليشيات على مدى الثلاثة الأسابيع الماضية في أمانة العاصمة ومناطق سيطرتها.