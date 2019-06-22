التعليقات: 0

عقده ينتهي في 2022

نيمار يعلن رغبته في عدم ارتداء قميص سان جيرمان

نيمار يعلن رغبته في عدم ارتداء قميص سان جيرمان
weam.co/597113
باريس - الوئام:
أبدى البرازيلي نيمار دا سيلفا، رغبته إلى فريقه باريس سان جرمان بعدم استمرار ارتداء قميص الفريق الفرنسي، فيما يطمح النجم البرازيلي إلى العودة إلى أسوار “الكامب نو”، حسبما أوردت تقارير إعلامية

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن نيمار ندم على قرار ترك برشلونة والانتقال إلى الفريق الباريسي عام 2017، مشيرة إلى أنه لم يحقق ما كان يصبو إليه من هذه الصفقة، وتابعت: “نيمار أخبر رئيس نادي العاصمة الفرنسية أنه غير سعيد، وأنه لا يريد اللعب مجددا للفريق”.

من جهته، قال رئيس سان جرمان ناصر الخليفي في مقابلة مع فرانس فوتبول “أريد اللاعبين الراغبين في تقديم كل شيء للدفاع عن شرف القميص والانضمام إلى مشروع النادي”.

وأضاف: “لم يجبر أحد نيمار على التوقيع هنا.. سنلتقي خلال الأيام المقبلة ونتحدث عن مستقبله مع الفريق”.

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان في 2017، مقابل رقم قياسي بلغ نحو 250 مليون دولار، جعل منه حتى اللحظة أغلى لاعب في العالم.

ويستمر عقد نيمار في باريس سان جرمان حتى عام 2022، لكن يعتقد، بشكل واسع، أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاما، سيعود إلى الدوري الإسباني ابتداء من الموسم المقبل.

 

روابط ذات صلة

تطور جديد في قضية نيمار «المغتصب»

تطور جديد في قضية نيمار «المغتصب»

“يويفا” يؤكد إيقاف نيمار 3 مباريات في دوري الأبطال

“يويفا” يؤكد إيقاف نيمار 3 مباريات في دوري الأبطال

100 مليون يورو مقابل عودة نيمار إلى الكامب نو

100 مليون يورو مقابل عودة نيمار إلى الكامب نو

رئيس سان جيرمان إلى نيمار ومبابي: الأبواب مفتوحة.. مع السلامة

رئيس سان جيرمان إلى نيمار ومبابي: الأبواب مفتوحة.. مع السلامة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>