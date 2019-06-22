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من الجنسية السودانية

القبض على 5 متهمين بسرقة أموال واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

القبض على 5 متهمين بسرقة أموال واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم
weam.co/597124
الرياض - الوئام:

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن القبض على خمسة متهمين من الجنسية السودانية بالعقدين الثالث والخامس من العمر.

وأضاف أن الأدلة توافرت على قيامهم بترصد عملاء البنوك الذين ينقلون أموالاً نقدية معهم بعد خروجهم منها ومتابعتهم وسرقة الأموال من المركبات التي تتوقف بأماكن عامة بعد تكسير زجاج نوافذها ، وقد جرى ايقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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