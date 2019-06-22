مصر: مقتل وإصابة 10 في هجوم إرهابي بالعريش

القاهرة - الوئام:

أفاد مصدر أمني طبي مصري، اليوم السبت، بمقتل أربعة عمال وإصابة ستة آخرين، في هجوم مسلح على مبني تحت الإنشاء بالقرب من مطار العريش بمحافظة شمال سيناء.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية إن: “الجماعات المسلحة التكفيرية قامت بعمل إرهابي ظهر اليوم باستهداف مبني حكومي تحت الإنشاء بالقرب من مطار العريش، مما أدي إلى استشهاد أربعة عمال وإصابة آخرين”.

وحسب المصدر ، انتقلت على الفور قوات الأمن المصرية وقامت بإغلاق المنطقة بحثا عن المسلحين، وتم إغلاق الطريق الدولى فى وسط سيناء.

من جانبهم ، قال شهود عيان من أهالى المنطقه إن مسلحين ملثمين قاموا بإطلاق الرصاص بكثافة على مبني تحت الإنشاء بالقرب من مطار العريش ظهر

اليوم السبت، مما أدي إلى مقتل أربعة عمال وإصابة ستة آخرين، وقاموا بإشعال وإحراق سيارتين للعمال قبل تمكنهم من الفرار إلى داخل صحراء وسط

سيناء.

وأكد مصدر طبي من مستشفى العريش العام ، طلب عدم ذكر اسمه، لـ( د. ب.أ) وصول جثث أربعة عمال و مصابين مدنيين إلى مستشفى العريش ظهر اليوم.