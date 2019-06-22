خام تكساس ينهي الأسبوع على ارتفاع 10%

الوئام - وكالات:

ارتفعت أسعار النفط بـ 1%، الجمعة 21 يونيو، وسجل الخام الأمريكي مكاسب بحوالي 10% على مدار الأسبوع في حين صعد خام القياس العالمي مزيج برنت 5%، بفعل مخاوف من أن الولايات المتحدة قد تشن هجوماً عسكرياً على إيران وتعطل تدفقات الخام من منطقة الشرق الأوسط التي تضخ أكثر من 20% من انتاج النفط العالمي.

ومن ناحية أخرى، قفزت عقود البنزين الأمريكي حوالي 4% في أعقاب حريق ضخم في مصفاة انريجي سوليوشنز في فيلادلفيا، أكبر مصفاة نفطية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وأنهت عقود برنت جلسة التداول مرتفعة 75 سنتاً، أو 1.16%، لتبلغ عند التسوية 65.20 دولار للبرميل، وصعدت عقود الخام الأمريكي 36 سنتاً، أو 0.63%، لتسجل عند التسوية 57.43 دولار للبرميل.

وينهي برنت الأسبوع على مكاسب بحوالي 5%، هى أول زيادة أسبوعية له في خمسة أسابيع بينما سجل الخام الأمريكي مكاسب بحوالي 10% في أكبر زيادة أسبوعية من حيث النسبة المئوية منذ ديسمبر 2016.

أما عن الذهب، فاخترقت أسعاره، أمس الجمعة، مستوى 1400 دولار قبل أن تتراجع، لكنها تظل قرب أعلى مستوى لها في ست سنوات بدعم من توقعات بأن الفدرالي الأميركي سيبدأ خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

وتلقى المعدن النفيس دعماً أيضاً من مخاوف بشأن ضربة عسكرية أمريكية محتملة إلى إيران وحرب تجارية عالمية.

وفي أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية حوالي 1399.42 دولار للأونصة، مرتفعاً 0.8% في حين صعدت العقود الأمريكية للذهب 0.2% لتبلغ عند التسوية 1400.1 دولار للأونصة.

وفي وقت سابق من الجلسة، قفزت الأسعار إلى 1410.78 دولار للأونصة وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل سبتمبر 2013، وعلى مدار الأسبوع سجل المعدن الأصفر أفضل مكاسبه الاسبوعية في أكثر من ثلاث سنوات بـ 4.29%.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.65% إلى 15.32 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.3% إلى 805 دولارات للأونصة.

وقفز البلاديوم 1.5% إلى 1500 دولاراً للأونصة، مسجلاً ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب.