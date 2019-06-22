التعليقات: 0

مصر والأردن تعلنان مشاركتهما في “مؤتمر البحرين”

مصر والأردن تعلنان مشاركتهما في “مؤتمر البحرين”
weam.co/597170

أعلنت مصر مشاركتها في مؤتمر البحرين الذي تنظمه الولايات المتحدة وتعرض فيه الجانب الاقتصادي من خطتها لتسوية النزاع في الشرق الأوسط، على أن يكون التمثيل على مستوى وزارة المالية.
وأكّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ لوكالة فرانس برس مشاركة مصر في ورشة العمل المقرر عقدها في المنامة تحت عنوان “السلام من أجل الازدهار” يومي 25 و26 يونيو.
واوضح أن وفدا مصريا برئاسة نائب وزير المالية سيشارك في المؤتمر.
وفي وقت سابق، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية سفيان القضاة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إن “الأردن قرر أن يشارك في ورشة العمل الاقتصادية التي دعت إليها الولايات المتحدة الأميركية ومملكة البحرين الشقيقة في المنامة يومي 25 و26 من الشهر الحالي على مستوى أمين عام وزارة المالية للاستماع لما سيطرح والتعامل معه”.
وشدد على “مبادىء الاردن الثابتة” القائمة على أن “القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى، ولا بديل لحل الدولتين الذي يضمن جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفِي مقدمها حقه في الحرية والدولة على ترابه الوطني وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية”.
وأكد ايضا أن “الأردن سيتعامل مع أي طرح اقتصادي أو سياسي وفق مواقفه الراسخة فيقبل ما ينسجم معها ويرفض أي طرح لا ينسجم مع ثوابته، وسيستمر في العمل والتواصل مع المجتمع الدولي وتكريس كل علاقاته وإمكاناته لحشد الدعم لمواقفه ولدعم الحق الفلسطيني”.

 

 

روابط ذات صلة

مصر تخطف زيمبابوي بهدف في افتتاح أمم أفريقيا

مصر تخطف زيمبابوي بهدف في افتتاح أمم أفريقيا

مصر تستهدف تحقيق أرباح خيالية من كأس الأمم الأفريقية

مصر تستهدف تحقيق أرباح خيالية من كأس الأمم الأفريقية

أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الجمعة والبث المباشر

أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الجمعة والبث المباشر

“المصرية لحقوق الإنسان”: قطر هي الرأس المدبر للعمليات الإرهابية

“المصرية لحقوق الإنسان”: قطر هي الرأس المدبر للعمليات الإرهابية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>