اديس ابابا - الوئام:

أكد بيان رسمي عن الحكومة الاثيوبية اليوم الأحد مقتل رئيس حكومة ولاية أمهرة الإثيوبية ومسؤول آخر في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة والتي ادت لإصابة رئيس أركان الجيش الاثيوبي.

وكانت إثيوبيا قد اعلنت فشل محاولة انقلاب ضد زعيم ولاية أمهرة، من دون أن تحدد الجهة التي تقف وراءها.

وقال نيجوسو تيلاهون السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، لمحطة “إي.بي.سي” التلفزيونية الرسمية، إن “محاولة انقلاب منظمة وقعت في بحر دار، ولكنها فشلت”، من دون أن يحدد الجهة أو المجموعة التي تقف وراءها.

وأفاد شهود عيان، بسماعهم دوي إطلاق نار في بحر دار، ولم ترد تفاصيل أكثر عن محاولة التمرد الداخلي.