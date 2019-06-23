تعليم الطائف: تجهيز ٥٧ قاعة تدريب للبرامج الصيفية للمعلمين والمعلمات

الطائف - الوئام - عبد الله العازمي:

هيأت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف 57 قاعة تدريبية للبنين والبنات وأعلنت استعداداتها لانطلاقة البرامج التدريبية الصيفية في الرابع من ذو القعدة القادم، وعملت على توفير المناخ الملائم لإنجاح تلك البرامج وتحقيق أهدافها. وذلك بمتابعة وإشراف مباشر من المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، الذي وجه بالاستعداد الأمثل لتنفيذ تلك البرامج وتهيئة جميع القاعات التدريبية لتكون ذات بيئة تدريبية ملائمة.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف، عواض الخديدي، أن البرامج التدريبية الصيفية بالطائف والمعتمدة من المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بلغت نحو 238 برنامج تدريبي للبنين والبنات منها 105 للبنين و 133 برنامج للبنات، فيما تجاوز عدد المسجلين والمسجلات بتلك البرامج 7 آلاف متدرب ومتدربة وبلغت نسبة إشغال جميع المقاعد المتاحة 100 ٪ ، كما بلغ عدد المدربين والمدربات المعتمدين من المركز الوطني للتطوير المهني والتعليمي 115 مدرب ومدربة منهم 52 مدربا و 63 مدربة.

وعن المقرات التدريبية أشار الخديدي إلى أنه تم تخصيص 7 مقار للتدريب الصيفي لدى البنين تشتمل على 24 قاعة تدريبية منها 8 قاعات بمركز التدريب و 6 قاعات بمركز الموهوبين و 3 قاعات بمكتب الغرب ومثلها بمكتب الحوية وقاعتين بمكتب حداد وقاعة تدريبية بمكتب تربة وقاعة تدريبية بمكتب الخرمة، فيما خصص لدى البنات 6 مقرات تشتمل على 33 قاعة تدريب منها 14 قاعة بمركز التدريب و 5 قاعات تدريبية بمركز الطائف العلمي و 3 قاعات بالشؤون التعليمية و 5 قاعات بمكتب الشرق و 3 قاعات بمكتب الغرب ومثلها بمكتب الجنوب.

ولفت الخديدي إلى أنه تم إعدادها وتهيئتها وتزويدها بمختلف الأدوات التدريبية اللازمة وتوفير المناخ التدريبي الملائم بتوجيه وإشراف مباشر من المدير العام للتعليم طلال اللهيبي والذي ثمن لإدارتي التدريب والابتعاث للبنين والبنات جهودهما في الاستعداد الأمثل منذ وقت مبكر لهذه البرامج المتميزة والنوعية والتي تهدف جميعها لتحسين الأداء ورفع الإنتاجية وتنمية المهارات بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030.