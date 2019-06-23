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البرازيليون يغادرون حديقة الأمراء

بعد نيمار.. داني ألفيس يترك باريس سان جيرمان

بعد نيمار.. داني ألفيس يترك باريس سان جيرمان
weam.co/597247
ساو باولو - الوئام:

أعلن النجم البرازيلي داني ألفيس، اليوم، أنه سيترك باريس سان جيرمان، بعد ساعات فقط من المشاركة مع البرازيل في الفوز 5-صفر على بيرو في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم وتسجيل هدف.

وانضم الظهير الأيمن إلى النادي الفرنسي في 2017 بعد أن لعب لأشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس، لكنه لم يكشف عن خطوته التالية عقب مغادرة باريس.

وكتب ألفيس (36 عاما) على إنستجرام “تنتهي دورة أخرى في حياتي اليوم، وهي دورة مليئة بالانتصارات وبها الكثير من الخبرات.. أود توجيه الشكر إلى أسرة باريس سان جيرمان على الفرصة التي أتيحت لنا معا لبناء صفحة في تاريخ النادي”.

وفاز ألفيس، الذي أصبح قائدا للمنتخب البرازيلي بدلا من نيمار في كوبا أمريكا الشهر الماضي، بالدوري الفرنسي مرتين وكأس فرنسا مرة واحدة في موسمين باستاد بارك دي برينس.

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