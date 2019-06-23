فتح باب التقديم في كليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع اليوم

ينبع - الوئام:

أعلنت إدارة قطاع التعليم لكليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن فتح باب التقديم والقبول الموحد للطلاب والطالبات للعام الدراسي الأول 1441هـ، لكليات ينبع الصناعية، والجامعية، ومعهد ينبع التقني، وذلك وفق الشروط التالية:

أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية، أو من أم سعودية.

أن يكون لدى المتقدم/ـة (بطاقة الهوية الوطنية/ سجل الأسرة/ هوية مقيم) سارية المفعول.

أن يكون المتقدم/ـة حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها خلال الخمس سنوات الماضية بد أقصى عام 1435-1436هـ فما فوق.

.أن يكون المتقدم/ـة حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة بتقدير عام لا يقل عن (جيد) في مسارات (علوم طبيعية- علوم شرعية وعربية- علوم إدارية واجتماعية- علوم إنسانية- تحفيظ قرآن).

أن يكون المتقدم/ـة حاصلاً على نتائج اختبارات القدرات العامة والتحصيلي بشرط أن يكون تاريخ كلا الاختبارين من العام 1436/1435هـ فما فوق.

أن لا يكون قد سبق فصله من (كلية/ معهد/ جامعة) سابقة لأسباب تأديبية.

أن يكون لائقاً طبياً.

وأوضحت الإدارة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني، وذلك بدءاً من اليوم الأحد الموافق 20 شوال 1440هـ ولغاية يوم الخميس الموافق 24 شوال 1440هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا).