السعودية تشارك بمسابقة عالمية للغواصات الآلية في أمريكا

نيويورك - الوئام:

شاركت المملكة العربية السعودية ومصر وتونس والإمارات في النهائيات الدولية للمسابقة العالمية للغواصات الآلية في أمريكا، وسط منافسة أكثر من 85 فريقا من مختلف دول العالم.

وأقيمت النهائيات الدولية خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو الجاري بولاية تينيسي الأمريكية لتحديد الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في هذه المسابقة العالمية.

وتأهلت لأول مرة في النهائيات الدولية فرق من الإمارات وتونس، وذلك استعداداً لتعميم المسابقة العام القادم في كل أنحاء الإمارات بدعم ورعاية من وزارة التربية والتعليم ، وفي الجمهورية التونسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم أيضاً.

وقال المهندس محمد عبود، المشرف العام على المسابقة العربية، في بيان صحفي اليوم، إن هذه المسابقة هي الوحيدة من نوعها في مجال الروبوتات البحرية التي تنظم في العالم العربي ولها إرتباط مباشر بالعديد من الصناعات الاستراتيجية الهامة كصناعة البترول والغاز والخدمات البحرية.

كما أشار الدكتور أسامة إسماعيل رئيس المسابقة العربية والمصرية وعميد مركز المعلوماتية بالأكاديمية البحرية إلى أن مسابقة الغواصات الآلية تعد واحدة من أهم المسابقات العالمية التي تهتم بتطوير تكنولوجيات البحار وتقام منذ أكثر من 17 عامًا وينظمها مركز علوم وتكنولوجيات البحار كل عام في الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة دعم العلوم الأمريكية (NSF) ووكالة ناسا (NASA) لعلوم الفضاء وكبرى الجامعات والمؤسسات البحثية الأمريكية.

وتهدف المسابقة لإكساب المتسابقين والمشاركين فيها العديد من المهارات والتكنولوجيات الحديثة المرتبطة بتصنيع وتصميم وتطوير الغواصات الآلية، كما تهدف لإعدادهم وإكسابهم الخبرات العلمية والتقنية اللازمة لسوق العمل المرتبط بهذه التكنولوجيات الحديثة.

وكانت النهائيات الدولية لمسابقة العام الماضي أقيمت بمدينة سياتل وشهدت فوز الفريق المصري (فورتكس)وفريق ( M.I.A) بالمركزين الأول والثالث على

مستوى العالم متفوقين في ذلك على أكثر من 45 فريقا من أمريكا وروسيا وإنجلترا وكندا والصين والهند وغيرها من دول العالم.