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بعد 6 أشهر من اتفاق استحواذ

“نادك” تعلن إلغاء صفقة شراء “دانون”: ليس من مصلحتنا

“نادك” تعلن إلغاء صفقة شراء “دانون”: ليس من مصلحتنا
weam.co/597258
الرياض - الوئام

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك” تراجعها عن شراء شركة “الصافي دانون”، بعد نحو 6 أشهر من اتفاق استحواذ بين الطرفين.

وقالت الشركة، في بيان، إنه “في ضوء التغييرات التي طرأت على السوق بعد تاريخ إبرام الاتفاقية، توصل مجلس إدارة شركة نادك والشركاء في شركة الصافي دانون بعد بذل العناية اللازمة أن الصفقة ليست في مصلحتهم كما كان ذلك متوقعاً عند إبرام الصفقة. وعليه اتفق الطرفين على إنهاء الاتفاقية بالتراضي وفقاً لشروطها وأحكامها”.

وأضاف البيان: “بناءً على ذلك، قام كل طرف من أطراف الاتفاقية وفقاً لشروطها وأحكامها بإشعار الطرف الآخر بإنهاء الاتفاقية في تاريخ 21/6/2019م ويكون هذا الإشعار نافذاً من تاريخه”.

واستطرد: “مجلس إدارة شركة نادك على ثقة تامة بأن الوضع الاستراتيجي الحالي لشركة نادك سيمكن شركة نادك من الاستمرار في استقطاب الفرص الاستثمارية التي تخدم مصلحة مساهميها وعملائها وموظفيها. وسيقوم مجلس إدارة شركة نادك بالتركيز على تنفيذ استراتيجية الشركة”.

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