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“إعمار اليمن” يفتتح مكتبه في محافظة الجوف اليمنية

“إعمار اليمن” يفتتح مكتبه في محافظة الجوف اليمنية
weam.co/597291
متابعات- الوئام

أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، افتتاح مكتبه في محافظة الجوف والبدء ميدانيًا برصد احتياجات المحافظة للمشاريع التنموية العاجلة، وتعيين علي الدوسري مديرًا للمكتب.

وأوضح المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، أن البرنامج يحرص على تنفيذ المشاريع التنموية المستدامة، ما يساهم في زيادة الأثر الإيجابي على المجتمع اليمني.

وأضاف “آل جابر”، أن المشروعات التي ينفذها البرنامج في مختلف المحافظات اليمنية تم فيها مراعاة أفضل المعايير المطبقة في المملكة العربية السعودية من خلال التعاقد مع شركات استشارية متخصصة في مجال الإنشاءات وتوريد المعدات والآليات التي يقدمها البرنامج، دعماً للأشقاء اليمنيين.

من جانبه، قال مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة الجوف علي الدوسري، إن الزيارات الميدانية التي نفذها مكتب البرنامج في المحافظة شملت مديريات الحزم، ومديرية خب والشعف، والمراكز التابعة لها وقرية اليتمة، والعشة، والمرازيق، وتم خلال ذلك رصد الاحتياجات تمهيدًا لوضع الدراسات المناسبة لتنفيذ المشاريع في المحافظة.

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