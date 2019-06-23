وزير التعليم خلال تدشين مشروع “إجازتي 4”: فخور بعسير وأبنائها

عسير- الوئام- عبدالله العازمي

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اهتمام القيادة الرشيدة ببناء الإنسان والمكان من خلال تدشين 1167 نادي حي للبنين والبنات، مشيرا إلى أنه فخور بعسير، فهي معنى التصدي والصمود والإباء، إذ تتباهى بجمالها وكرم أبنائها، لافتا إلى أن قطاعات التعليم تقف صفا واحدا مع قيادتنا الرشيدة في الذود عن حياض هذا الوطن ومقدراته.

ونوه بأن الوزارة دأبت على تنوع برامجها وبناء خططها لتطوير وتحسين نواتج التعلم، والتركيز على تجويد الأداء وتكامل العمل، مضيفا: ما يشهده برنامج إجازتي 4 وبرامج أندية مدارس الحي أمر يبعث على الفخر والاعتزاز فهي تسهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 المتضمنة ترسيخ القيم الإيجابية في شخصيات الطلاب والطالبات وتعزيز روح المبادرة والمثابرة والقيادة لديهم ، والحفاظ على المكتسبات التربوية والوطنية المتحققة في برنامج (إجازتي).

جاء ذلك في كلمة له أثناء تدشين مشروع إجازتي في نسخته الرابعة للأندية الموسمية وأندية مدارس الحي على مستوى المملكة بعسير ، بحضور عدد من قيادات الوزارة وتعليم المنطقة ، وذلك في حديقة (أبو خيال) بأبها.