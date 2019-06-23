بعد عاصفة الجدل.. مدير منتخب مصر يكشف حقيقة واقعة تحرش لاعبين

الوئام - متابعات

قال مدير المنتخب المصري لكرة القدم، إيهاب لهيطة، إن المدير الفني خافيير أجيري عقد اجتماعا مع اللاعبين، الأحد، عقب ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة تحرش لاعبين في معسكر المنتخب ببطولة كأس الأمم الأفريقية عبر تطبيق “إنستغرام” بإحدى الفتيات.

وأضاف لهيطة أن “بعض اللاعبين أرسلوا رسائل لفتاة على تطبيق إنستغرام بالفعل”، في الواقعة التي أثارت ضجة خصوصا مع خوض منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وفقا لما نشرته سكاي نيوز عربية.

لكن مدير المنتخب عاد وأوضح أن ما نشر على مواقع التواصل بخصوص سحب هواتف اللاعبين أو فتح تحقيق في الواقعة غير صحيح على الإطلاق، وأضاف “حقيقة ما حدث أن المدير الفني جلس مع اللاعبين وطالبهم بالتركيز في البطولة والابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي نهائيا”.

وكشف لهيطة عن أن الفتاة التي ادعت واقعة التحرش بها على انستجرام لم تقدم أي دليل على مزاعمها بشأن تهديد لاعب المنتخب عمرو وردة لها.

وفي وقت سابق كشفت وسائل إعلام مصرية عن أن بعض لاعبي المنتخب، ومنهم وردة، حاولوا التواصل مع فتاة عبر تطبيق “إنستغرام” في ساعة متأخرة من ليل السبت.

وقالت الفتاة إنها تعرضت لتحرش من وردة، كما زعمت أنه أرسل لها رسائل تهديد دون أن تقدم دليلا.

وتخوض مصر مباراتها الثانية في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها على أراضيها، الأربعاء، أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، بعد أن حققت فوزا مهما في اللقاء الافتتاحي على زيمبابوي بهدف نظيف.