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مطار أبها يعلن استئناف الحركة الجوية بعد هجوم الحوثي الإرهابي

مطار أبها يعلن استئناف الحركة الجوية بعد هجوم الحوثي الإرهابي
weam.co/597339
الوئام - متابعات

أعلن مطار أبها الدولي، الأحد، عن استئناف الحركة الجوية بكامل الرحلات بعد هجوم إرهابي من مليشيات الحوثي استهدف المطار.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أنه عند الساعة (21:10) من مساء اليوم وقع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضح العقيد المالكي أن الهجوم الإرهابي نتج عنه شهيد من الجنسية السورية- رحمه الله-، وإصابة (7)  مدنيين ، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل الإرهابي.

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