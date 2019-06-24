الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها

الوئام - متابعات

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأحد، الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية وأدى إلى وفاة مقيم سوري وإصابة 7 مدنيين.

وجددت الإمارات تضامنها مع السعودية ووقوفها مع الرياض ضد كل تهديد لأمن واستقرار المملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أنه عند الساعة (21:10) من مساء اليوم وقع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضح العقيد المالكي أن الهجوم الإرهابي نتج عنه شهيد من الجنسية السورية- رحمه الله-، وإصابة (7) مدنيين ، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل الإرهابي.