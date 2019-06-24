التعليقات: 0

“البيئة” تحظر صيد أسماك الباغة في البحر الأحمر.. والمخالفة تصل لـ10 آلاف ريال

“البيئة” تحظر صيد أسماك الباغة في البحر الأحمر.. والمخالفة تصل لـ10 آلاف ريال
weam.co/597350
الوئام - واس

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدء موسم حظر صيد أسماك الباغة على ساحل البحر الأحمر للمملكة، من تاريخ 1 يوليو 2019م وحتى 15 أكتوبر 2019م.

وأوضحت الوزارة، أن الحظر يهدف إلى إعطاءِ فرصة للأسماك للتكاثر، إضافة إلى المحافظة على مخزونها الاستراتيجي، والحد من استنزافها بالصيد الجائر.

ودعت الصيادين إلى الالتزام بالتاريخ المحدد لحظر الصيد، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد؛ للمحافظة على استدامة هذه الثروة الوطنية والمورد الاقتصادي المهم، مؤكدةً أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة والغرامة المالية التي تصل إلى 10 آلاف ريال.

روابط ذات صلة

“البيئة” تحظر صيد أسماك الباغة في البحر الأحمر

“البيئة” تحظر صيد أسماك الباغة في البحر الأحمر

“البيئة” تمكّن المنشآت البيطرية من “ترقيم الإبل” إلكترونيًا.. و5 خطوات للتسجيل في البرنامج

“البيئة” تمكّن المنشآت البيطرية من “ترقيم الإبل” إلكترونيًا.. و5 خطوات للتسجيل في البرنامج

“البيئة” تمهل طالبي تملك الأراضي المخصصة 9 أشهر

“البيئة” تمهل طالبي تملك الأراضي المخصصة 9 أشهر

“البيئة” تطرح مشروعًا نوعيًا لإنشاء مدينة تمور عالمية أمام القطاع الخاص

“البيئة” تطرح مشروعًا نوعيًا لإنشاء مدينة تمور عالمية أمام القطاع الخاص

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>