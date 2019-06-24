الأردن: أي استهداف لأمن السعودية هو استهداف لأمن المنطقة

الوئام - متابعات

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، الأحد، الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف مطار أبها الدولي وأدى إلى وفاة مقيم سوري و7 مدنيين آخرين.

وقالت بيان وزارة الخارجية الأردنية إن أي استهداف لأمن المملكة العربية السعودية وشعبها هو استهداف لأمن المنطقة بأكملها.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أنه عند الساعة (21:10) من مساء اليوم وقع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضح العقيد المالكي أن الهجوم الإرهابي نتج عنه شهيد من الجنسية السورية- رحمه الله-، وإصابة (7) مدنيين ، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل الإرهابي.