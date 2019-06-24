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الزيارة التي تستغرق يومين ستكون الأولى

الطاقة على جدول أعمال الأمير محمد بن سلمان في كوريا الجنوبية هذا الأسبوع

الطاقة على جدول أعمال الأمير محمد بن سلمان في كوريا الجنوبية هذا الأسبوع
weam.co/597363
سيؤول- الوئام:

قال مسؤولون في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعتزم زيارة البلاد هذا الأسبوع فيما يسعى البلدان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية.

والزيارة التي تستغرق يومين ستكون الأولى لولي عهد سعودي منذ عام 1998.

وقال مكتب رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن إن ولي العهد السعودي ووزير الدفاع سيجتمع مع الرئيس يوم الأربعاء.

وقال مسؤول كوري جنوبي لرويترز “سيوقع الجانبان سلسلة من الاتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة والخدمة العامة”.

والسعودية أكبر مورد للنفط في كوريا الجنوبية. واستوردت كوريا الجنوبية 101.5 مليون برميل من النفط الخام من المملكة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019، بانخفاض 2.7 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وفقا لبيانات شركة النفط الوطنية الكورية الحكومية.

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