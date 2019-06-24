تفاصيل الوظائف الشاغرة في صحة الباحة

الباحة- الوئام:

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة عن توفر وظائف شاغرة على بند الأجور والمستخدمين لحملة الشهادة الابتدائية والكفاءة المتوسطة.

وقالت أن من ضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على الشهادة الابتدائية أو الكفاءة المتوسطة.

وحاصل على رخصة قيادة سارية المفعول لوظيفة سائق وأن يكون العمر بين 18 و 40 سنة.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:

https://forms.app/form/5d0228a92cf59b22c3191d4a

وذلك اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 1440/10/20هـ وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/10/24هـ.