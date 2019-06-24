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تعطيل أنظمة إطلاق الصواريخ

وزير ايراني يعترف بالهجمات الإلكترونية الأمريكية

وزير ايراني يعترف بالهجمات الإلكترونية الأمريكية
weam.co/597370
طهران- الوئام:

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني اليوم الاثنين إن الهجمات الإلكترونية الأمريكية على أهداف إيرانية لم تكن ناجحة.

جاء ذلك بعد أيام من تقارير تفيد بأن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) شنت هجوما إلكترونيا تم التخطيط له منذ فترة طويلة
لتعطيل أنظمة إطلاق الصواريخ في البلاد.

وقال الوزير محمد جواد آذري في تغريدة على تويتر “إنهم يحاولون بقوة، لكنهم لم ينفذوا أي هجوم ناجح”.

وأضاف “سألت وسائل الإعلام عما إذا كانت الهجمات الإلكترونية المزعومة ضد إيران صحيحة… نواجه الإرهاب الإلكتروني منذ فترة
طويلة… في العام الماضي حيدنا 33 مليون هجوم”.

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